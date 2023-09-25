Самый пошлый клип 90-х сняли на безобидную песню: глазам не поверите

В лихие 90-е страну захлестнул пикантный контент. Вкусив свободы после строгих советских нравов, музыканты начали клепать видео на грани. Зрителей баловали эротикой, а иногда доходило до эпизодов погорячее. И не всегда сцены «18+» были уместны.

Самый пошлый клип того времени сняли на вполне безобидную песню. При прослушивании хита группы «На-на» «Фаина» ни о какой «клубничке» даже не думаешь. Тем не менее впихнуть ее умудрились даже туда.

В провокационном ролике кроме солистов засветился Стас Садальский. По сюжету скандальный шоумен видит сладкий сон о том, как принимает участие в древнеегипетской оргии. А в самом финале народу показывают, как он развлекается с тремя прекрасными особами.

В общем, получилось самое настоящее видео для взрослых. Несмотря на повсеместный разврат, на телевидение его не пустили, поэтому Бари Алибасов выпустил более легкую версию гнусного зрелища.