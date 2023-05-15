Самый пошлый кинохит СССР: не поверите, о каком фильме идет речь

Советская цензура внимательно следила за тем, чтобы в кино не просачивались всякие непристойности. Даже легкие фривольные намеки нещадно вырезали из картин. Эта участь постигла кинохит «Дело было в Пенькове» с Вячеславом Тихоновым и Майей Менглет. Изначально картина содержала пошлые фразы.

Речь идет о песне про Саратов, которую включили буквально в последний момент. Текст написал Николай Доризо, а музыку — Кирилл Молчанов. Стих по тем временам считался вопиющим, ведь там содержались сомнительные строки. Герой поет о ночной роще и удивительной акустике в тиши: «Скажешь слово „любимый“ у кустика — речь твоя всей округе слышна».

Текст посчитали пошлым, и создателям картины пришлось удалить куплет. Режиссер Станислав Ростоцкий даже не пытался отстоять песню в первозданном виде, ведь сам фильм считался неоднозначным и даже аморальным. Поэтому лишние проблемы ему были ни к чему. Сегодня картина выглядит более чем целомудренной. Однако во времена жесткой цензуры фильм едва не запретили к показу.