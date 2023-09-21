Самый пошлый фильм, который смотрели в СССР: даже для 21 века слишком «горяч»

Любителям кино в СССР нередко удавалось обойти запреты властей и достать копии картин, которые не получали разрешение на прокат. И одним из таких фильмов стала чувственная драма «Эммануэль», которая считается одним из главных фильмов своего жанра.

Работа Жюста Жакена рассказывает о девушке Эммануэль, которая открывает для себя мир люби и удовольствий. Картина оказалась настолько пошлой, что ее официально запретили не только в СССР, но и у нее на родине во Франции. И до сих пор «Эммануэль» не встретить во всех кинотеатрах. Во многих странах картину нельзя транслировать из-за чересчур откровенных сцен.

При этом в СССР энтузиасты активно распространяли копии фильма. И переписанные записи можно было встретить не только у любителей откровенного кино. А «пираты» не боялись даже уголовного преследования: из-за копии «Эммануэль» можно было оказаться в тюрьме на несколько лет.