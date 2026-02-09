Оповещения от Киноафиши
Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала

9 февраля 2026 20:01
Проект теплый, душевный и о семейных ценностях.

Если внимательно прошерстить топ-10 «Кинопоиска», то окажется, что активнее всего из фильмов россияне сейчас смотрят «Иллюзию обмана 3», и сюрпризов тут нет. Они начинаются, если посмотреть сериальный топ.

Вездесущих «Трех котов» с «Машей и медведем», внезапно, обогнал не только сериал по «Майору Грому», но и... «Мистер Ноготь». Комедия СТС с завязкой, которая звучит абсурдно, но, судя по рейтингу в 7.9, работает на ура.

Александр Робак играет заводчанина Семагу, которого увольняют, после чего он в кризис среднего возраста идёт в... маникюрщики.

Сериал блещет узнаваемыми бытовыми ситуациями, трогательными диалогами и главным – нестандартным взглядом на гендерные роли в семье, где жена (Анастасия Панина) становится главным добытчиком, а муж учится быть чувствительным мастером красоты.

Зрители отмечают, что сериал получился бесконечно семейным и добрым, но финальная, 12 серия слегка подкачала:

«Чуток скомканный, притянутый за уши. Зачем-то решили вроде как расставить все точки над "i", но в то же время сделать задел на второй сезон».

Тем не менее, «Мистер Ноготь» доказал, что даже в эпоху мрачных детективов НТВ а-ля «Первый отдел» и фэнтези-эпика уровня «Этерны» зритель по-прежнему ценит простые, человечные и смешные истории о том, как найти себя, когда мир вокруг резко меняется.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Мистер Ноготь»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
