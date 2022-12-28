Самый популярный подросток в мире умер в 38 лет: вот что довело его до края

Кори Хэйм прославился еще в 10 лет благодаря сериалу «Близнецы Эдисон». После этого карьера молодого артиста пошла в гору, и уже через два года его можно было увидеть на больших экранах в триллере «Перворожденный», где его коллегой стала Сара Джессика Паркер. Миллионы поклонников осыпали Кори признаниями в любви, и его популярность только увеличивалась, а несколько лет подряд его признавали самым популярным подростком в мире. Однако именно слава и сгубила актера.

Дело в том, что уже в 90-е у Кори начались проблемы с запрещенными препаратами. В тот период его карьера была на пике: в прокат уже вышли «Пропащие ребята», а также комедия «Водительские права», которая принесла ему несколько профессиональных премий. Из-за большой популярности и огромного числа поклонников, которые искали с ним встречи, зависимость Кори только набирала обороты.

Все чаще артист пропускал работу и срывал съемки, из-за чего режиссеры перестали приглашать его в проекты. Со временем он начал появляться лишь во второсортном низкобюджетном кино и был вынужден переехать в дом к своей матери, так как остался без средств к существованию.

В итоге Кори не смог справиться с зависимостью и исправить свою жизнь. Он больше 10 раз ложился в реабилитационную клинику, но каждый раз это приводило к очередным срывам. Весной 2010 года мать нашла его без сознания на полу в их квартире. Не приходя в себя, звезда экрана скончался на 39-м году жизни.