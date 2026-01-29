Оповещения от Киноафиши
Самый популярный фильм в США смотрели 20,5 млрд минут: в 2025-м так не смог даже Disney – у хайповой «Моаны» в 2 раза меньше

29 января 2026 12:19
Неудивительно, что проект тут же решили продлить.

Представьте фильм, который захватил нацию настолько, что его смотрели в совокупности больше 20,5 миллиардов минут – и это только в США. Речь не о блокбастере с многолетней франшизой, а об анимационной сенсации 2025 года.

Именно столько времени американские зрители провели за просмотром красочного и динамичного мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов», который по данным аналитиков Nielsen уверенно возглавил годовой рейтинг.

Этот результат выглядит особенно впечатляюще на фоне второго места: классика Disney «Моана 2» набрала «всего» 9,4 млрд минут. Успех был молниеносным: уже в августе, меньше чем через два месяца после релиза на Netflix (20 июня), картина стала самым популярным фильмом платформы в США. А глобальная аудитория проекта и вовсе перевалила за полмиллиарда зрителей.

Напомним, что мульт «Кейпоп-охотницы на демонов» рассказывает историю трёх девушек из группы Huntrix, которые годами защищали мир от демонов силой своей музыки. Но их статус главных героинь оказывается под угрозой, когда фанатов начинает переманивать новый популярный мужской коллектив. История оказалась настолько заразительной, что создатели уже официально анонсировали продолжение.

Фото: Legion-Media, кадры из мультфильмов «Моана 2» (2024), «Кейпоп-охотницы на демонов» (2025)
Ольга Назарова
