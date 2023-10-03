Самый плохой детектив: сложно поверить, но раньше этот российский сериал обожали все

От этого проекта устали все: от актеров до зрителей.

Сериал «Пес» выходит в эфир с 2015 года. На сегодняшний день на экраны вышло уже шесть сезонов проекта. Поначалу от детектива с примесью комедии и боевика были в восторге миллионы зрителей, но со временем его популярность пошла на спад.

Главной причиной потери интереса аудитории стала чрезмерная затянутость проекта. 150 эпизодов — это очень много для любого сериала. Сохранить качество на протяжении всех сезонов практически невозможно. Зрители все чаще замечают повторяющиеся сюжетные повороты в «Псе». Об этом рассказали в Дзен-канале «Мир сериалов».

Актеры также устали он своих ролей за прошедшие годы. В проекте только один известный артист — исполнитель главной роли Никита Панфилов. Поначалу он впечатлил публику, но со временем явно стал меньше стараться. Есть у аудитории вопросы и к режиссуре. Порой кажется, что по ту сторону камеры стоит неопытный студент первого курса.

Поклонники высказали свое мнение о «Псе» в Сети.