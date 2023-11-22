Самый плодовитый русский артист: уже больше 60 детей, но это его не останавливает

В студии шоу «Судьба человека» Сосо Павлиашвили нашел способ огорошить зрителей и ведущего. Артист заявил, что у него больше 60 детей. Правда, сенсация оказалась с небольшой, но благородной оговоркой.

У Павлиашвили действительно много детей, но все они крестные. Исполнитель признался, что в число его «наследников» даже входить дочь Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Он также рассказал, что сам не пытается искать себе крестников.

Просто как ответственный человек и добрый самаритянин он не может отказать, когда его просят о таком сокровенном ритуале. Так Сосо и «накрестил» 60 малышей. Своего подвига Павлиашвили не стесняется и клянется, что в крестниках у него только самые близкие.