Самый переоцененный советский фильм: на эти недостатки «Гостьи из будущего» раньше закрывали глаза

Фантастическая картина «Гостья из будущего» была представлена отечественным зрителям в 1984 году. Пятисерийный фильм мгновенно стал настоящим хитом, а исполнительница главной роли Наташа Гусева — всенародной любимицей. Однако со временем отношение публики к работе Павла Арсенова полностью изменилось.

Как пишут зрители, «Гостья из будущего» отличается невнятным сюжетом, который далек от литературной основы фильма, повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Все пять серий выглядят чрезмерно скучными, в них практически нет фантастических элементов. Не справляются со своей задачей и актеры, а особенно Наташа Гусева, которая привлекает внимание лишь красотой, но не талантом. Помимо этого, можно заметить весьма посредственные спецэффекты.

«Это очень дешевый, слепленный на коленке фильм с непомерно растянутым хронометражом и приторной концовкой», — уверены авторы ЖЖ-блога «Слово Паисия Пчельника».

И именно поэтому, как считают пользователи Сети, «Гостья из будущего» точно не заслужила хвалебных отзывов. Советским режиссерам в ту эпоху удавалось выпускать более качественные и душевные фильмы, в число которых работа Арсенова точно не входит.