Самый опустившийся персонаж «Брата» оказался его единственным положительным героем

В фильме «Брат» 1997 года Алексей Балабанов показал множество противоречивых героев. Несмотря на народное обожание Данилы Багрова, зрители отмечали, что его все-таки нельзя назвать положительным персонажем. Ведь он из обаятельного и справедливого парня превращается со временем в откровенного бандита.

Автор Дзен-канала «Горожанин » заявил, что в драме очень сложно найти героев со знаком «плюс». И, пожалуй, единственным подобным персонажем можно назвать немца Гофмана. Бездомный и опустившийся мужчина не только постоянно опекает Багрова, но и первым говорит Даниле, что «он пропал», как только приехал в город и поддался его злой силе. В желании немца помочь герою блогер обнаружил немало русских черт. С ним согласились и комментаторы.