Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самый опасный знак зодиака: даже Нострадамус старался его избегать

Самый опасный знак зодиака: даже Нострадамус старался его избегать

25 октября 2023 11:15
Самый опасный знак зодиака: даже Нострадамус старался его избегать

Кому-то звезды благоволят, кого-то наказывают.

Написавший занимательную и крайне информативную книгу «Астрология и гороскоп Нострадамуса» Мишель де Нотрдам опасался лишь одного знака зодиака. И неспроста. Жуть и ужас на предсказателя наводили смирные и спокойные (на первый взгляд) Рыбы.

Нострадамус точно знал: Рыбы вовсе не те, кем кажутся на первый взгляд. Пророк был уверен, что представители знака совершенно точно практикуют «черную магию». Экстрасенсорные способности вкупе с изменчивым характером вселяли страх даже в человека, наделенного способностями аналогичного толка.

Нострадамус заявлял, что Рыбы совершенно не умеют вести себя в конфликте, справляться с трудностями и контролировать эмоции. Эти деструктивные качества по мнению де Нотрдама несопоставимы с владением магией. Поэтому такие люди опасны, ведь они несут в мир раздор и хаос.

Фото: Legion-Media
Карина Гончарова
Карина Гончарова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше