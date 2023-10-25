Самый опасный знак зодиака: даже Нострадамус старался его избегать

Написавший занимательную и крайне информативную книгу «Астрология и гороскоп Нострадамуса» Мишель де Нотрдам опасался лишь одного знака зодиака. И неспроста. Жуть и ужас на предсказателя наводили смирные и спокойные (на первый взгляд) Рыбы.

Нострадамус точно знал: Рыбы вовсе не те, кем кажутся на первый взгляд. Пророк был уверен, что представители знака совершенно точно практикуют «черную магию». Экстрасенсорные способности вкупе с изменчивым характером вселяли страх даже в человека, наделенного способностями аналогичного толка.

Нострадамус заявлял, что Рыбы совершенно не умеют вести себя в конфликте, справляться с трудностями и контролировать эмоции. Эти деструктивные качества по мнению де Нотрдама несопоставимы с владением магией. Поэтому такие люди опасны, ведь они несут в мир раздор и хаос.