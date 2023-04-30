Самый опасный предмет гардероба: при взгляде на Волочкову хочется отвернуться

Несмотря на то, что Анастасия Волочкова выступала на сцене Большого театра, ее чувство стиля до сих пор кажется вульгарным и даже пошлым. Балерина неумело сочетает дорогие дизайнерские вещи, а ее образы практически никогда не соответствуют веянию моды.

Недавно знаменитость вновь ошарашила публику. В соцсетях она опубликовала милое фото в домашней обстановке. Однако пользователей сильно смутила одна вещь, и они захотели скорее забыть увиденное. Женщина была одета в белую майку на бретельках. Но под топом из очень тонкого материала не оказалось бюстгальтера, и грудь танцовщицы стала отчетливо видна.

Такой наряд, бесспорно, подходит для уютных вечеров в собственном доме. А вот выставлять на всеобщее обозрение снимки в этом образе не совсем прилично. Обычная майка сыграла с женщиной злую шутку, оказавшись самым опасным предметом ее гардероба. Некоторые поклонники Анастасии посчитали, что она просто хочет привлечь внимание, в то время как другие строго осудили ее поведение и даже посоветовали обратиться к врачу.