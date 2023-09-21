Настоящее имя самого одаренного певца России—Виталий Грачев: не поверите, о ком речь

В нулевых этот музыкант взорвал российский шоу-бизнес. Однако он пропал с радаров так же резко, как и появился. Многие ошибочно полагают, что слава Витаса навсегда угасла.

На пике своей популярности он принял важное и неожиданное для поклонников его творчества решение. Артист понял, что созданный его продюсером образ инопланетянина с жабрами вот-вот наскучит россиянам. И тогда подался за границу. И там звезду ждал еще больший успех.

Особенно стильный исполнитель полюбился в Китае. В этой стране его боготворят, считая самым одаренным русским певцом. И выдуманный псевдоним Витаса оказался как нельзя кстати. Вряд ли жители Поднебесной запомнили бы кого-то со скучным именем Виталий Грачев.

Не все знают, но именно так на самом деле зовут Витаса. Сергей Пудовкин не прогадал, когда изменил имя своего подопечного на латвийский лад. Это придало знаменитости еще больше загадочности, на которой и был построен его неповторимый стиль.