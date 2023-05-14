Самый обыкновенный малыш вырос: сегодня о нем мечтает каждая девушка (честное фото)

В детские годы Тони Махфуд не отличался выразительной внешностью. Черты его лица называли заурядными, и никто из родственников не мог даже подумать, что в будущем мальчик станет моделью. К тому же малыш носил большие круглые очки, которые также не добавляли ему привлекательности.

Тем не менее со временем немец с сирийскими корнями становился только краше. Но он не планировал становиться рекламным лицом гламурных брендов. Юношу привлекало классическое искусство, а в особенности рисование. Он писал картины, и специально для продвижения своего творчество зарегистрировался в разных соцсетях. Однако пользователей привлек сам Тони, а не его работы.

Вскоре высокого голубоглазого брюнета с мужественными чертами лица заметили модельные агентства. И сегодня он успешно продвигает такие бренды, как Tommy Hilfiger, Adidas, а также Daniel Wellington. На красавца подписано более 3 миллионов пользователей, а его поклонницы не скрывают, что часто мечтают о таком статном мужчине.