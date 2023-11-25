Самый невостребованный из троицы: только этого мушкетера все режиссеры обходили стороной

Игорь Старыгин стал знаменитым после роли Кости Батищева в фильме «Доживем до понедельника», когда ему было всего 22 года. Однако, несмотря на свою популярность, его карьера не развивалась так, как он ожидал.

Он сыграл всего около 40 ролей, из которых многие не были известны обывателю. Его наиболее известные роли — это Арамис в «Трех мушкетерах» и офицер Данович в «Государственной границе».

Но роли, которые превратили бы его в романтического героя, были редкостью. В то время в Советском Союзе были в моде фильмы о стахановцах и комбайнерах, и режиссеры не представляли Старыгина в таких ролях. Позднее, после развала СССР, романтическим героям не нашлось места в отечественном кинематографе.

Количество предлагаемых ролей с каждым годом уменьшалось, и Старыгин начал злоупотреблять алкоголем. У него возникли проблемы со здоровьем, особенно с нервной системой и кровообращением.

Артист был вынужден покинуть театр «У Никитских ворот» из-за своего плохого состояния. Последующие операции не принесли улучшений, и актер стал все больше и больше зависеть от алкоголя. У него возникли проблемы с координацией движений, реакцией и памятью. В итоге Игорь Старыгин умер в одиночестве и забвении.