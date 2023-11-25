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Самый неожиданный Пушкин: этого актера в роли поэта представляли в последнюю очередь

25 ноября 2023 11:45
Самый неожиданный Пушкин: этого актера в роли поэта представляли в последнюю очередь

Не Деревянко единым.

Еще во времена немого кино знаменитый поэт Александр Пушкин не мог остаться незамеченным в кинематографе, поэтому уже тогда были сняты первые фильмы о его жизни. С тех пор примерно каждые десять лет появляются новые ленты, рассказывающие о биографии поэта или упоминающие его имя. И это без огромного количества экранизаций его произведений!

За время существования кино роль Пушкина в фильмах исполнили тринадцать актеров. Однако самым неожиданным Пушкиным стал Евгений Стычкин в притче «День полнолуния» 1998 года.

Короткая история о Пушкине и калмыках основана на реальных событиях: дорога поэта в Арзрум проходила через стоянки калмыцких кочевников. Этот эпизод был написан по воспоминаниям самого Пушкина. Поэт пытался познакомиться с молодой жительницей степи, но она не оценила его, что нашло отражение в стихотворении «Калмычке».

Примечательно, что в следующем фильме о Пушкине Стычкин уже сыграл другого поэта — Михаила Лермонтова.

Самый неожиданный Пушкин: этого актера в роли поэта представляли в последнюю очередь
Фото: Russian Look/Global Look Press, кадр из фильма «День полнолуния» (1998)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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