Самый неожиданный Пушкин: этого актера в роли поэта представляли в последнюю очередь

Еще во времена немого кино знаменитый поэт Александр Пушкин не мог остаться незамеченным в кинематографе, поэтому уже тогда были сняты первые фильмы о его жизни. С тех пор примерно каждые десять лет появляются новые ленты, рассказывающие о биографии поэта или упоминающие его имя. И это без огромного количества экранизаций его произведений!

За время существования кино роль Пушкина в фильмах исполнили тринадцать актеров. Однако самым неожиданным Пушкиным стал Евгений Стычкин в притче «День полнолуния» 1998 года.

Короткая история о Пушкине и калмыках основана на реальных событиях: дорога поэта в Арзрум проходила через стоянки калмыцких кочевников. Этот эпизод был написан по воспоминаниям самого Пушкина. Поэт пытался познакомиться с молодой жительницей степи, но она не оценила его, что нашло отражение в стихотворении «Калмычке».

Примечательно, что в следующем фильме о Пушкине Стычкин уже сыграл другого поэта — Михаила Лермонтова.