Самый неоднозначный актер СССР: почему этого гения одновременно любили и ненавидели

Олег Даль успел вписать свое имя в историю советского кино. Этого талантливого актера можно смело назвать гением. Однако относились к нему крайне неоднозначно.

Если зрители обожали артиста, то коллеги по цеху его ненавидели. Доходило до того, что режиссеры наотрез отказывались иметь дело со знаменитостью. Впрочем, понять их можно.

Характер у Даля был не подарок. Актер изводил окружающих своим перфекционизмом. Находясь на съемочной площадке, он выдвигал строгие требования не только к себе, но и ко всем остальным. Часто это становилось причиной серьезных конфликтов.

Усугубляла ситуацию и любовь звезды к горячительным напиткам. Выпивать он начал еще на заре своей карьеры. Чем популярнее становился артист, тем чаще прикладывался к бутылке. Помимо вредных привычек Олег Иванович страдал от депрессии, что еще больше осложняло его отношения с коллегами.

К слову, именно любовь к спиртному и спровоцировала у Даля сердечный приступ, от которого он скончался. Актеру было всего 39 лет.