Самый ненавистный актер: этого мачо раньше обожали, а теперь на него противно даже смотреть

Константин Соловьев считался одним из самых привлекательных мужчин российского кинематографа. Казалось, с такой внешностью ему суждено обзавестись многомиллионной армией поклонниц. Но с недавних пор публика невзлюбила артиста.

О карьере в кино Константин не мечтал. Он планировал стать врачом, потом полицейским. Но по совету сестры попробовал поступить в театральный. Удалось это только со второй попытки, но уже во время учебы Соловьева позвали в театр Вахтангова. В кино он тоже появился еще до выпуска. А когда актер сыграл хирурга Сергея Назарова в фильме «Летний дождь», то его карьера быстро пошла в гору.

Зрителям, особенно прекрасной половине, полюбился привлекательный артист. Но перипетии в его личной жизни оттолкнули аудиторию. После развода с Евгенией Ахрименко Константин перестал общаться с сыновьями, а алименты на детей женщине пришлось выбивать со скандалом. С третьей женой он тоже успел разойтись, оставив обеих дочерей с матерью. Из-за этого у Соловьева появилась репутация непостоянного мужчины и плохого отца.