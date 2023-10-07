Самый ненавистный актер: этого мачо раньше обожали, а теперь на него противно даже смотреть
Личная жизнь артиста разочаровала поклонников.
Константин Соловьев считался одним из самых привлекательных мужчин российского кинематографа. Казалось, с такой внешностью ему суждено обзавестись многомиллионной армией поклонниц. Но с недавних пор публика невзлюбила артиста.
О карьере в кино Константин не мечтал. Он планировал стать врачом, потом полицейским. Но по совету сестры попробовал поступить в театральный. Удалось это только со второй попытки, но уже во время учебы Соловьева позвали в театр Вахтангова. В кино он тоже появился еще до выпуска. А когда актер сыграл хирурга Сергея Назарова в фильме «Летний дождь», то его карьера быстро пошла в гору.
Зрителям, особенно прекрасной половине, полюбился привлекательный артист. Но перипетии в его личной жизни оттолкнули аудиторию. После развода с Евгенией Ахрименко Константин перестал общаться с сыновьями, а алименты на детей женщине пришлось выбивать со скандалом. С третьей женой он тоже успел разойтись, оставив обеих дочерей с матерью. Из-за этого у Соловьева появилась репутация непостоянного мужчины и плохого отца.
«Во всех интервью пытается уколоть бывшую жену, а себе найти оправдание, почему не общается с сыновьями. Мужчина с большой буквы „Г“», «Неприятный тип», «Органически не перевариваю этого актера после того, как бросил сыновей», — пишут в Сети недовольные зрители.