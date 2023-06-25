Самый нелепый советский фильм показывали детям: в нем засветился даже Вицин

У ленты не было шансов на успех.

Зачастую блестящий актерский состав не является гарантией качества фильма. Яркий тому пример — детская картина «Как мы искали Тишку».

Сюжет рассказывает о мальчике Мише, бабушке и милиционере, которые разыскивают медвежонка по прозвищу Тишка. Это мог бы получиться добрый и трогательный фильм, но в итоге вышло нечто несуразное и нелогичное.

Оторопь вызывает уже тот факт, что отец-геолог принес медведя в квартиру и хотел сделать из него домашнего питомца. С этого момента и начались злоключения как для домочадцев, так и для самого Тишки. Юмор в картине есть, но скучный и простоватый.

Сказку в СССР приняли прохладно. Не помог и звездный актерский состав, куда вошли Георгий Вицин и Рина Зеленая. Они пытались вытащить фильм сильной игрой, но их профессионализм оказался не к месту. Слабый сюжет, неинтересные шутки и нелепость происходящего сделали картину второсортной. Современных зрителей сказка тоже не впечатлила. Об этом красноречиво говорят их отзывы: «Получилась какая-то халтура», «Посмотрела только ради Рины Зеленой, в целом же слабый фильм».