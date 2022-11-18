Самый нелепый миллиардер в истории: его 24 года позорила жена (фото)

За каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая всегда и во всем его поддерживает. Впрочем, пример Берни Экклстоуна и Славики Радич говорит об обратном.

Их знакомство состоялось в 1982-м на Гран-при «Формулы-1». Миллиардер обратил внимание на красотку-модель, которая была старше на 28 лет и выше на 30 сантиметров. Возлюбленные забавно выглядели вместе, но это не помешало им пожениться.

Нельзя сказать наверняка, был ли счастливым этот брак, но в том, что он оказался довольно долгим, сомневаться не приходится. На протяжении целых 24 лет Радич позорила своего мужа, причем не только тем, что была гораздо выше. То и дело модель устраивала публичные скандалы. Славика не боялась ставить возлюбленного в неловкое положение и публично упрекать в том, что он уделяет ей слишком мало внимания.

В конце 90-х Экклстоун почувствовал, что скоро его сердце не выдержит, и переписал большую часть своего состояния на жену. Однако затем он сделал операцию, которая прошла успешно. Поскольку босс «Формулы-1» передумал умирать, то поспешил вернуть себе имущество, которое ранее отдал супруге. Все это закончилось тем, что весной 2009 года знаменитости официально развелись.

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