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Самый нелепый киноляп «Бриллиантовой руки»: такое могло случиться только в СССР

4 мая 2023 19:30
Самый нелепый киноляп «Бриллиантовой руки»: такое могло случиться только в СССР

Леонид Гайдай не досмотрел.

Комедию «Бриллиантовая рука» до сих пор пересматривают с огромным удовольствием. Однако народная любовь к фильму не говорит о том, что он безупречен.

Так, в картине Леонида Гайдая есть один нелепый киноляп, объяснить который невозможно. После того, как Геша получает от Лелика команду «детям — мороженое, его бабе — цветы», герой Миронова, конечно же, все путает. Но он тут же исправляется и отдает Горбунковой букетик, а отпрыскам — сладость. И вот дальше начинается самое странное.

Козодоев вручает детям эскимо на палочке, а жене — две красные розы. Однако уже через несколько секунд зритель видит, что младшие Горбунковы едят десерт из креманок. А на столе стоит букет уже из трех цветов — откуда-то внезапно появилась белая роза.

Самый нелепый киноляп «Бриллиантовой руки»: такое могло случиться только в СССР

Эти ляпы можно списать на забывчивость и на дефицит продуктов и букетов. Поэтому такой досадный промах мог случиться только в СССР.

Впрочем, один из зрителей так объяснил ляп с цветами:

«Если увеличить кадр из „Бриллиантовой руки“ с вручением роз, то очертания третьей белой розы угадываются возле руки Миронова, под красной, просто на светло-сером фоне ее плохо видно».

А вот с мороженым все-таки вышла полная неразбериха.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», 1968
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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