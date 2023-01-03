Самый нелепый голливудский фильм: при виде амазонок вы будете рыдать от смеха

Голливудские киноделы во все времена своего существования обладали неуемной фантазией. Так, в конце 50-х годов на экран вышла картина «Королева космоса», способная и сегодня немало впечатлить.

Действия разворачиваются примерно в 70-х. Главные герои отправляются в космос, чтобы доставить на орбитальную станцию одного профессора. Однако в полете что-то идет не так, и все оказываются на Венере. И тут начинается самая пикантная часть фильма, когда незадачливых героев берут в плен местные амазонки.

Примечательно, что эти барышни выглядят не как воительницы с мечами и доспехами, а как модели с журналов для взрослых той эпохи. У каждой дамы укладка, яркий макияж, откровенное декольте, обтягивающий наряд и шпильки. Единственное, что роднит их с настоящими амазонками, — это наличие оружия. Девушки на Венере повсюду носят с собой бластеры.

Фильм является абсолютной вкусовщиной и рассчитан на горячих любителей подобного зрелища. Впрочем, эта нелепость и нетипичные амазонки делают картину по-своему привлекательной.