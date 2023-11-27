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Самый недооцененный Кащей: на его фоне меркнет даже Милляр

27 ноября 2023 18:45
Самый недооцененный Кащей: на его фоне меркнет даже Милляр

Пугал детей до дрожи.

Кащей Бессмертный — один из главных персонажей русского фольклора. Злой чародей и некромант, он стал любимцем писателей и кинематографистов. Образ антагониста Ивана Царевича неоднократно воплощал на экране Георгий Милляр. Однако был артист, который справился с ролью лучше мастера сказок.

Александр Филиппенко признавался, что фильм «Там, на неведомых дорожках...» является его любимой киноработой. Долгое время за актером было закреплено амплуа белогвардейцев и бандитов, пока режиссер Михаил Юзовский не предложил ему сыграть Кащея в своей новой картине.

Филиппенко согласился и блестяще справился с поставленной задачей. Если героя Милляра можно назвать пародийным и комичным, то Александр Георгиевич сумел нагнать жути и показать по-настоящему страшного и пугающего персонажа.

Самый недооцененный Кащей: на его фоне меркнет даже Милляр
Фото: Кадр из фильма «Кащей Бессмертный» (1944), кадр из фильма «Там, на неведомых дорожках…» (1982)
Алла Новикова
Алла Новикова
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