Самый недооцененный Кащей: на его фоне меркнет даже Милляр

Кащей Бессмертный — один из главных персонажей русского фольклора. Злой чародей и некромант, он стал любимцем писателей и кинематографистов. Образ антагониста Ивана Царевича неоднократно воплощал на экране Георгий Милляр. Однако был артист, который справился с ролью лучше мастера сказок.

Александр Филиппенко признавался, что фильм «Там, на неведомых дорожках...» является его любимой киноработой. Долгое время за актером было закреплено амплуа белогвардейцев и бандитов, пока режиссер Михаил Юзовский не предложил ему сыграть Кащея в своей новой картине.

Филиппенко согласился и блестяще справился с поставленной задачей. Если героя Милляра можно назвать пародийным и комичным, то Александр Георгиевич сумел нагнать жути и показать по-настоящему страшного и пугающего персонажа.