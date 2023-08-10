Самый настоящий великан: внешность сына Анны Герман пугает (фото)

Наследник певицы так и не наладил личную жизнь.

Анна Герман скончалась от рака, когда ей было всего 46 лет. После себя артистка оставила единственного сына: Збышеку было всего семь, когда его мать ушла из жизни.

Для мальчика это стало большой трагедией. Он рос замкнутым ребенком, которого совсем не интересовало творчество. Збышек окончил истфак и на «отлично» защитил диссертацию. С 2009 года звездный наследник занимается преподавательской деятельностью.

Интересно, что сын Герман стал полной копией своего отца — инженера Збышека Тухольского. Наследник певицы — настоящий великан, чья внешность пугает. Рост мужчины составляет 218 см.

Перед смертью звезда жалела о том, что никогда не увидит, каким статным мужчиной будет ее сын, и не понянчит внуков. Пророчество артистки о внешности Збышека сбылось, а вот детьми мужчина, давно разменявший пятый десяток, пока так и не обзавелся.