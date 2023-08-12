Самый настоящий уголовник: вот что выяснилось о бывшем Аллегровой

Последним мужем прославленной Ирины Аллегровой стал танцор Игорь Капуста. В течение шести лет супруги жили вместе, а спустя несколько лет после развода стало известно, что избранник знаменитости имел большие проблемы с законом.

Как оказалось, в 2013 году Капуста был осужден за хранение запрещенных препаратов. Мужчина оказался в тюрьме и несколько лет провел в заключении. При этом его родные уверяли, что танцор не имеет никакого отношения к наркотикам, а его арест был подстроен недоброжелателями, однако не раскрывали, почему именно его подставили. А спустя пять лет после суда он скончался от пневмонии.

Сама Аллегрова отказывалась комментировать ситуацию. К тому времени она давно развелась с возлюбленным и старалась даже не упоминать его в интервью и всячески избегала вопросов о своем четвертом муже.