Самый настоящий преступник: чего никто не замечает за любимым Шуриком

Шурик в исполнении Александра Демьяненко появляется в трех знаменитых комедиях Леонида Гайдая. Прославленный персонаж по праву считается одним из самых популярных в советском кинематографе. При этом далеко не все зрители замечают, что Шурика вряд ли можно назвать положительным героем.

Дело в том, что в экстремальных ситуациях он готов на весьма спорные поступки. Так, в новелле «Наваждение» из картины «Операция „Ы“» он отдает агрессивному псу на растерзание беззащитного котенка, чтобы выбраться из подъезда. Шурика, как пишут авторы Дзен-канала «Горожанин», не смущает, что животное, вероятнее всего, не выживет в противостоянии с собакой.

Также Шурик активно ухаживал за Ниной в «Кавказской пленнице», но даже не собирался на ней жениться. Девушка стала для него своеобразным курортным романом, ведь уже в следующем фильме он женат на совершенно другой избраннице.

И из-за всех этих поступков, как уверены пользователи Сети, Шурика точно нельзя назвать положительным героем, каким его привыкли считать многие зрители.