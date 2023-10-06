Самый настоящий Купидон: сын Ирины Метлицкой взял лучшее от родителей (фото)

Ирина Метлицкая прожила яркую, но короткую жизнь. Талантливая актриса успела оставить после себя прекрасных сыновей. Один из них тоже стал артистом.

Звезда экрана скончалась в возрасте 35 лет после тяжелой борьбы с острой лейкемией. У знаменитости остались двое наследников. В браке с режиссером Сергеем Газаровым она родила Никиту и Петра.

Первенец пары стал финансистом, а вот его брат посвятил себя творчеству. Правда, выбрал не актерство, а музыку. Петр — успешный саксофонист. Между тем поклонники Метлицкой сожалеют о том, что ее отпрыск так и не стал звездой российского кино. По мнению многих, внешность ему это позволяет.

Мужчина хорош собой и, словно настоящий Купидон, может очаровать любую. Фанаты считают, что он взял лучшее от своих выдающихся родителей.