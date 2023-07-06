Самый настоящий альфонс: в Сети негодуют из-за нового романа вдовца Легкоступовой

Юрий Фирсов стал последним мужем Валентины Легкоступовой. Предприниматель и яхтсмен винил себя в смерти артистки, а после похорон неожиданно пропал из поля зрения публики. И, как оказалось, за это время он успел встретить новую избранницу.

Как стало известно СМИ, совсем недавно он вновь женился. Яхтсмен связал себя узами брака со специалисткой по ландшафтному дизайну и не скрывает, насколько счастлив в новых отношениях. При этом личность избранницы старается держать в тайне.

Публика же не поддержала влюбленного мужчину. Обсуждая неожиданную новость, они осудили Фирсова, который, по их мнению, слишком рано решил жениться вновь. Другие же уверены, что в ЗАГС он отправился исключительно из-за денег новой супруги, а внешне его избранница напоминает покойную артистку.