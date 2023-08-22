«Самый надежный партнер»: Барановская не так одинока, как многие думали

После развода с Андреем Аршавиным вокруг личной жизни Юлии Барановской ходит множество слухов. Телеведущую нередко пытаются уличить в романах с ее коллегами, а не так давно поклонники были уверены, что она встречается с Григорием Лепсом. Однако звезда экрана, как оказалось, не ищет серьезных отношений.

По словам самой Барановской, своего младшего сына Арсения она считает жизненным спутником и поддержкой. 11-летний юноша поддерживать мать во всем, о чем она рассказала в публикации в честь его дня рождения.

«Мой сын, мой самый надежный партнер во всех моих безумных затеях, моя светлая сторона души, мой учитель и наставник, с которым не забалуешь», — пишет звезда передачи «Мужское / Женское».

Пользователи Сети остались в восторге от трогательной публикации Барановской. В комментариях они осыпали наследника комплиментами и похвалили за поддержку матери в трудные периоды ее жизни.