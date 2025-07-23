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Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть»

23 июля 2025 13:46
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть»

Фильм получился довольно позитивным, и режиссер не рискнул все усугублять.

Новому «Супермену» от Джеймса Ганна далеко до стерильной сказки: сюжет, где у родителей Кларка Кента радикальные взгляды на мировое господство, уже сам по себе вызывает дискомфорт. Но, как оказалось, в окончательной версии ленты мрак даже приглушили.

Один из самых жестоких эпизодов попросту вырезали — и дело было не в возрастном рейтинге, а в моральных сомнениях самого режиссера.

Спойлеры к «Супермену» Ганна!

Во второй половине фильма Супермен сдается правительству, надеясь найти похищенного пса Крипто. Его арестовывают металюди Лютора — Инженер и Ультрамен, после чего Человек из стали оказывается в карманной вселенной, построенной с помощью порталов.

Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть»

Над всем этим, как ни странно, стоит не только Лютор, но и некий президент вымышленной страны Боравия — Васил Гуркос. И именно с ним связана сцена, которую в фильм не пустили.

Ганн признался в подкасте Happy Sad Confused, что эта сцена получилась «слишком». Лютор хладнокровно расстреливал торговца фалафелем — прямым выстрелом в голову, на глазах у Супермена и президента. Кровь фонтаном заливала пол, стекала к ногам Лекса. И вот тут начиналось самое мерзкое.

Лютор приказывал Гуркосу лечь на землю и вытереть кровь костюмом. Тот отказывался, но вместо него безмолвно ложился телохранитель — Бурич. Он елозил спиной по полу, стирая чужую кровь, а Лютор уходил, бросив напоследок:

«Увидимся завтра».

Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть»

Сцену никто не запрещал — Ганн сам ее вычеркнул. По его словам, идея выглядела круто на бумаге, но в смонтированной версии ломала интонацию всей картины. Консультация со сценаристом поставила точку: это точно не тот фильм, где подобное будет работать.

В итоге эпизод вырезали на раннем этапе — его даже не показывали на тестовых просмотрах! А жаль: Лютор, вытирающий кровь живым человеком, звучит как один из самых зловещих моментов в супергеройском кино последнего десятилетия.

Ранее мы писали: Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе

Фото: Кадр из фильма «Супермен» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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