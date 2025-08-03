Самый мрачный «Человек-паук» в истории: «Совершенно новый день» станет новым супер-кроссовером Marvel — без мультивселенных, зато с Карателем

Есть лишь одна плохая новость — до премьеры почти год.

Съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» стартовали лишь пару дней как, а новостей и сплетен за это время в Сеть вылилось больше, чем злодеев в «Нет пути домой». Собрали все, что успело просочиться в сеть, чтобы вы не упустили ни новый костюм, ни безумного Халка, ни загадочный логотип с дьявольской мордашкой. Да, мистер Негатив, мы смотрим на тебя.

Паук, которого никто не знает

Основа сюжета ясна: Питер Паркер живет в мире, где никто не помнит, кто он такой. После финала «Нет пути домой» это логичный ход — и наконец-то шанс для новой арки без мультивселенных и космических пиршеств.

По словам Кевина Файги, новый фильм станет «уличным» — не в смысле рэпа и граффити, а в духе «Сорвиголовы»: преступность, грязные переулки, Нью-Йорк, который снова чувствуется городом, а не зеленым экраном. Все идет к тому, что нас ждет едва ли не самая мрачная экранизация Паучка в истории.

Питер Паркер во всем новом

Том Холланд надел новый костюм, и подробностей о нем пока немного. Впрочем, фанаты уже пускают слюни и дерутся в комментариях: кому-то не хватает классического паучка на груди, кому-то — светящихся линз.

Зато кадры со съемок показывают: Питер снова ловко прыгает по стенам, как будто это 2017-й и мы только что вышли с «Возвращения домой».

Старые друзья и новые лица

Зендея и Джейкоб Баталон возвращаются в роли ЭмДжей и Неда — но теперь они не знают, кто такой Питер, а еще в картине появится Сэди Синк в пока нераскрытой роли.

И как будто вариантов не так и много: либо новая любовь, либо героиня с темным прошлым и связью с антагонистами. В любом случае, дела будут очень странными.

Халк! Свирепый Халк!

Да, это не ошибка. Марк Руффало официально участвует в фильме. Причем инсайдеры утверждают: перед нами будет не «умный Халк» из «Мстителей: Финал», а дикий, разъяренный монстр в стиле ранних фильмов и комиксов.

Более того, по одной из теорий, его разъярит мистер Негатив — злодей, который умеет превращать хороших людей в одержимых марионеток. В Pinterest-борде оператора фильма даже есть зарисовки, где Паук прыгает прямо на Халка. Кто-то явно захочет это увидеть на IMAX.

Мистер Негатив и красные танки

На съемках в Глазго (там снимают сцены, проходящие в Нью-Йорке — перекрыли целых 60 улиц!), заметили бронетехнику с красным демоническим логотипом — точно таким, как у приспешников мистера Негатива. Подтверждения появления злодея пока нет, но слухи и визуальные подсказки складываются в однозначную картину.

Если он действительно главный антагонист, ждем мрачной истории о биологическом оружии, которое угрожает городу — в духе культовой игры для Sony.

Каратель: не тот, что был

Фрэнк Касл возвращается, и это уже не тот бродяга с дробовиком, которого мы видели в Netflix-вселенной. Инсайдеры утверждают: Каратель получит «апгрейд» и станет настоящей машиной войны, способной биться и с Пауком, и с Халком.

Самое дикое предположение? Он наденет броню Старка, как в одной из версий комиксов.

Скорпион: дубль два

Майкл Мандо снова сыграет Скорпиона, которого впервые показали в сцене после титров «Возвращения домой». Тогда он был просто Мак Гарганом в тюрьме. Теперь, судя по утечкам, он наденет классический костюм с хвостом.

Едва ли он станет главным злодеем, но как мрачная фоновая угроза — самое то. В духе игры от Insomniac, где каждый злодей — это часть сложного механизма.

Питер против всех

А теперь вдумайтесь: в одном фильме будут Паук, Халк, Каратель, мистер Негатив и Скорпион. По слухам, первая троица героев даже сойдется в рукопашной, прежде чем объединиться. Судя по настроению постеров и утечек, картина будет куда мрачнее прошлых частей — как «Сорвиголова: Рожденный заново», только с паутиной и радиацией.

Кто еще?

Говорят, что где-то поблизости крутится Кингпин. Пока подтверждений нет, но логично было бы ввести его хотя бы в камео. Сорвиголова, кстати, вроде бы как не появится. Хотя, зная Marvel, они могут это изменить за две недели до релиза.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет 31 июля 2026 года. И это будет не легкое летнее приключение, а нечто куда более жесткое, уличное и амбициозное. Питер Паркер окончательно повзрослел.

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