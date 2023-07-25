Самый молодой миллиардер в мире все еще не женат: осторожно, не влюбитесь

Если в реальности существовали бы принцы из сказок, то одним из них был бы Леонардо Мариа Дель Веккио. Этот итальянец выглядит как воплощенная мечта любой женщины. Он красив, умен и богат. Леонардо — один из самых молодых миллиардеров в мире и наследник еще более крупного состояния. Компания Luxottica, принадлежащая семье Дель Веккио, производит очки для известнейших модных домов мира.

Леонардо получил отличное образование и сегодня уже начал перенимать бразды правления семейным бизнесом. Также молодой человек много путешествует. В социальных сетях он выкладывает фото из Монако, Лос-Анджелеса, Дубая и других уголков планеты.

Раньше молодой миллиардер уже был женат. Но со своей избранницей Анной Кастеллини Бальдиссерра он развелся уже через полгода после свадьбы. Сегодня Леонардо снова помолвлен — с актрисой Джессикой Серфати. Поэтому тем, кто мечтает о настоящем принце, стоит поспешить, пока он еще не женат.