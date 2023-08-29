Самый милый тест: вы Гудетама или Hello Kitty?

Люди обожают милые рисунки. Совершив это нехитрое открытие, японский бизнесмен Синтаро Цудзи значительно обогатился. Основатель компании Sanrio поставлял в продажу резиновые пляжные тапочки и изделия из шелка. Покупатели разбирали товар не слишком-то хорошо - вплоть до момента, когда одну из партий тапочек украсили изображениями мультяшных ягод. Сложив два и два, бизнесмен велел дизайнерам разработать серию эксклюзивных рисунков. Поначалу над изображениями работала Юко Симидзу, именно она в 1974 году разработала уникальную концепцию. Правда, спустя несколько лет Юко решила посвятить себя семье, но наследие, которое она оставила компании, принесло роскошные плоды. Знаменитая кошечка Hello Kitty впервые появилась на маленьком кошельке, изготовленном из винила. Изначально она носила другое имя - Kitty White, то есть “Белая кошка”. Для нее придумали целую биографию, например, день рождения Китти празднует 1 ноября - в тот же день, что и ее создательница, Юко Симидзу. Вес кошечки исчисляется в трех яблоках, а рост - в пяти.

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