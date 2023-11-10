Самый милый малыш в мире: сын русского парня и африканской красавицы произвел фурор в Сети

Рут Тетте и Дмитрий Макрыгин познакомились в Санкт-Петербурге несколько лет назад. Они случайно встретились в одном из парков Северной столицы и тут же влюбились друг в друга. А спустя пять лет Рут стала женой Дмитрия, оставила родную Нигерию и нашла свой дом в Якутии.

Первое время необычная для северного региона пара привлекала внимание всех вокруг. Но потом соседи привыкли к темнокожей Рут, а она покорила их своим обаянием и непосредственностью.

А три года назад у супругов родился сын Ярослав. Родители не стали скрывать мальчика от глаз публики и регулярно делятся его снимками в социальных сетях. Поклонники же не стесняются осыпать ребенка комплиментами. По их мнению, трехлетний Ярослав уже отличается красотой, так что его смело можно назвать самым милым мальчиком в мире.