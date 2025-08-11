Самый мерзкий злодей в истории кино: император из «Гладиатора» — кем он был и кто убил его на самом деле (спойлер: не Максимус)

Император Коммод из «Гладиатора» стабильно занимает места в топах самых мерзких злодеев в истории кино, деля пьедестал с Джоффри из «Игры престолов». Зрители ненавидят его так, будто он лично испортил им жизнь — и в этом немалая заслуга Хоакина Феникса, гениально и правдоподобно сыгравшего жестокого тирана.

В «Гладиаторе» его судьба решается на арене — Коммода побеждает Максимус, мстящий за жену и сына. Но в реальности никакого Максимуса не существовало, и конец у римского императора получился куда прозаичнее.

Как на самом деле пал император

Сначала правление Коммода казалось народу благом — он устраивал праздники и давал толпе то, чего они желают. Но быстро стало ясно: государственными делами он не интересуется, предпочитая только зрелища и развлечения.

После смерти отца, Марка Аврелия, он пережил странное покушение, за которым, как выяснилось, стояла его родная сестра Луцилла. Коммод сослал ее на Капри, где она умерла, после чего начал расправляться с сенаторами. Паранойя росла — он убил жену, заподозрив в измене.

Под конец жизни он доверял лишь любовнице Марции, вольноотпущеннику Эклекту и префекту Лету. При чем до этого он редко вставал на защиту своих приближенных, что заставляло их сомневаться в своей безопасности.

Однажды любимцы императора узнали о неком списке, в котором числились их имена. Предполагая, что речь идет о казни, они решили опередить тирана.

Накануне 193 года Марция попыталась отравить Коммода, но яд не подействовал. За дело взялся атлет Нарцисс, с которым Коммод часто тренировался. Он задушил правителя, а сенат с облегчением объявил народу о смерти непутевого балагура, который так долго занимал трон.

Это далеко не первые расхождения с реальностью, которыми грешит «Гладиатор» и «Гладиатор 2». К слову, более достоверный фильм об этой истории получилось снять еще в 1964 году — советуем ознакомиться. Также, если любите атмосферу Древнего Рима, можете посмотреть эти пять кинолент — они не менее интересные.