Самый мерзкий российский фильм: за него стыдно всем, кроме создателей

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у картины «Непосредственно Каха. Другой фильм» по просьбе правообладателя. Эта лента вызвала бурное обсуждение в Сети: моральная позиция режиссера вызывает множество вопросов.

Работа Виктора Шамирова получила рейтинг «18+», но даже это не уберегло зрителей от шока, ведь некоторые сцены в картине показались публике абсолютно неприемлемыми. Об этом сообщает информагентство РБК.

По сюжету главный герой грабит автомобили, в одном из которых спит подвыпившая девушка.

Мужчина пользуется ее положением, а затем оправдывается, мол, она виновата сама, поскольку в таком состоянии улеглась в машине. Такую позицию в отношении насилия осудило большинство пользователей Сети. Фильм называют самым мерзким из всего, что выходило на российские экраны.

Сам Шамиров, напротив, совершенно не стыдится своей работы. По его словам, вся ситуация была надуманной, а скандальные фрагменты фильма в Интернете просто неправильно смонтировали, добавив реплики персонажа из первой части фильма.