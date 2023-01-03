Самый маленький человек СССР не только выжил, но и женился: какой была его жена (фото)

В селе Сара в 1937 году родился удивительный ребенок. Костя стал младшим мальчиком в большой семье Морозовых. Никаких проблем со здоровьем у детей не было, поэтому когда ребенок родился весом в 300 грамм, родители были шокированы. Медсестра сразу заявила, что Костя не проживет даже одной ночи. Но он выжил и даже начал расти, хоть и очень медленно. Врачи только разводили руками и предлагали родителям заспиртовать ребенка в качестве наглядного пособия для мединститута как самого маленького человека СССР. Семья отказалась.

Констатин сумел вырасти до 63 см. Всю жизнь он весил 24 кг. Несмотря на такие скромные параметры, мужчина жил насыщенной жизнью. Он любил играть на гитаре и балалайке, много читал и чинил электронику. Морозову нравилось придумывать приспособления, которые могут облегчить ему жизнь. Например, он часто ездил на специально сконструированном велосипеде.

В 21 год мужчина поселился в интернате для инвалидов, чтобы не быть обузой для семьи. Там он и встретил любовь — его женой стала девушка по имени Лида, которая имела нормальный рост. Недостаток избранника ее не смутил. После свадьбы они купили комнату в одном из частных домов местного поселка. Пара осознанно решила не заводить детей, чтобы не нести столь большую ответственность. Константин умер в 73 года.