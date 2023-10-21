Самый красивый ребенок в мире вырос и изменился: удивитесь, увидев его сейчас

Уильям Франклин-Миллер родился в 2004 году. Его мать Шеннон в молодости была моделью, поэтому сразу оценила перспективы своего малыша. Когда сыну исполнилось четыре, женщина отвела его в модельное агентство, а в 7 лет завела страничку в соцсетях.

Именно благодаря Интернету мальчик и стал популярным по всему миру. Однажды его фото увидела девушка-блогер из Японии, которая поделилась снимками Уильяма. Популярность юного симпатяги пошла в гору, а в 13 лет его признали самым красивым мальчиком в мире.

С возрастом юноша решил попробовать себя и в актерском мастерстве. На его счету несколько ролей в популярных сериалах «Стрела», «Медичи» и других. В этом году Уильяму исполнилось 19 лет. Он по-прежнему снимается для рекламы, но предпочитает строить карьеру в другой области и хочет стать архитектором.

Дзен-канал «Счастливые родители: Parents.ru» поделился новыми фото красавца. С годами хорошенький мальчик превратился в невероятно привлекательного юношу. Он активно занимается спортом, поэтому приобрел не только брутальные черты лица, но и внушительную мускулатуру.