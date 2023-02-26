Самый красивый ребенок: дочь этой фабрикантки приковывает к себе взгляды сотен тысяч человек (фото)

Выпускница четвертого сезона «Фабрики звезд» стала знаменитой после бурного романа с Тимати. И хотя Алекса давно рассталась с рэпером и оставила сценическую карьеру, поводов обсудить личную жизнь она дает поклонникам предостаточно.

34-летняя артистка сначала расстроила фанатов разрывом со своей второй половиной — мужчиной по имени Артур, который помогал ей с ювелирным бизнесом. Выяснилось, что он морально подавлял ее и унижал.

Замуж Алекса вышла за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, который ради нее бросил невесту — беременную балерину Александру Сивкову. В браке у пары родилась дочь. Своим счастьем звезда делится с 700-тысячной аудиторией подписчиков. Они отметили, что дочка растет одновременно и в маму, и в бабушку.

«Боже что за куколка маленькая!», «Фото пропитано нежностью! Класс», — восхищались преданные фанаты.

И пока одни комментаторы интересовались, где достать такие же костюмы, как у Алексы, под соседней публикацией обсуждали покрой ее нарядов. Поклонникам он показался слишком свободным, что может свидетельствовать о второй беременности артистки.