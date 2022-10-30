Самый красивый преступник получил жестокий удар: поплатился за измену жене

Джереми Микс прославился несколько лет назад как «самый красивый преступник». Бывший грабитель благодаря социальным сетям начал карьеру модели, а позднее познакомился с миллиардершей Хлоей Грин, с которой у них завязался роман. Публика была уверена, что Миксу удалось вытянуть золотой билет, а судьба наконец-то стала благосклонна к нему, однако все оказалось совсем иначе.

Как рассказали близкие знаменитостей, после двух лет отношений Грин и Микс расстались. Причиной стали измены модели, который не смог быть верным своей избраннице. В итоге Грин, по данным СМИ, бросила своего возлюбленного, даже несмотря на их общего ребенка.

Поклонники уверены, что удача вновь отвернулась от Микса. Дело в том, что за время отношений с Грин он перестал заниматься своей карьерой и не появлялся на подиумах. Теперь же ему нужно возвращаться на работу, но дизайнеры вряд ли захотят с ним сотрудничать после долгого перерыва.

Грин при этом никак не комментирует разрыв с бывшим преступником. После их расставания она неоднократно была замечена в компании других мужчин, из-за чего фанаты сделали вывод, что она совсем не переживает об их расставании.