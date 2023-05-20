Самый красивый преступник: как живет парень, которому простили все благодаря одному фото

Джереми Микс прославился не научным открытием, не прорывом в области спорта и не созданием произведения искусства. Мир узнал о Миксе благодаря его потрясающей красоте. Правда, красота у парня оказалась с подвохом.

О Миксе заговорили из-за одного пикантного фото. Нет, не из-за такого, о каком в первую очередь можно подумать. Благодаря снимку из полицейского участка. Молодой мужчина прославился в Сети как самый красивый в мире преступник.

И именно «за красивые глаза» общественность была готова простить парню все прегрешения и любое нарушение закона. С 2012 по 2018 годы Джереми только и делал, что сидел в тюрьмах за различные преступления. Но люди продолжали слать ему деньги в письмах, а модельные агентства приглашали на кастинги и показы прямо в кутузку.

Освободившись из мест не столь отдаленных, Микс не стал теряться и поймал удачу за хвост. Он участвовал в десятке модных показов, написал книгу, дважды стал отцом и даже усыновил двоих детей своей избранницы.

Сегодня экс-преступник сказочно богат и, кажется, одинок. Все занятия Джереми сводятся к интервью, светским мероприятиям и телевизионным шоу, участие в которых позволяет ему до сих пор оставаться при деньгах.