Самый красивый преступник Америки засветился с Бузовой и пропал: гляньте, что с ним стало

Американец Джереми Микс является звездой международного масштаба. Но своей популярностью он обязан не таланту и творчеству, а криминальному прошлому. Девять лет назад Миксу предъявили обвинения по 12 пунктам нарушения закона. Когда фотографии мужчины в оранжевой робе попали в Сеть, то его тут же окрестили самым красивым преступником США. Женскую аудиторию покорила его брутальная сексуальность и пронзительный взгляд.

Когда мужчина вышел на свободу, его встретили в модельном агентстве с распростертыми объятиями. Так началась его успешная карьера манекенщика. Вскоре Микс завоевал признание и в других странах. В 2018 году американец засветился в клипе Ольги Бузовой на песню Wi-Fi. Однако с тех пор о Джереми мало что слышно, а интерес к нему немного охладел.

Но у поклонников секс-символа нет повода для беспокойства. Сегодня у Микса по-прежнему все отлично: он снимается для обложек глянца, появляется в сериалах и проводит время со своей возлюбленной. Также у Джереми есть сыновья от предыдущих отношений, с которыми заботливый отец проводит много времени.