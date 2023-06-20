Самый красивый победитель шоу «Голод» стал известным актером: ахнете, как он изменился

Александр Константинов прославился на всю Россию благодаря участию в шоу «Голод». Поклонники были в восторге от юноши, которому удалось в итоге выиграть главный приз. И после завершения проекта звезда экрана отправился покорять шоу-бизнес.

Так, Константинов решил связать себя с миром кино и поступил в Щукинское училище. Сначала он появлялся в криминальных сериалах, а после сконцентрировался на комедиях и драмах. Например, зрители могли видеть его в «Папиных дочках», мелодраме «Вера. Надежда. Любовь» или «Бандах».

Продолжает артист сниматься и сегодня. В его фильмографии насчитывается 74 фильма и сериала и только в этом году вышло три проекта с его участием. Как отмечают поклонники, Константинову прекрасно удается справляться с драмами, а его внешность заметно изменилась за прошедшие годы. Константинов теперь предстает в амплуа героя-любовника и в нем уже невозможно узнать 24-летнего участника реалити, мечтающего о победе.