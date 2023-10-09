Самый красивый мужчина России снялся в одних трусах: то еще зрелище

С этим титулом согласятся далеко не все.

Влад Лисовец неоднократно называл себя самым красивым и стильным мужчиной страны. С талантом стилиста поспорят немногие, а вот статус главного красавчика ему отнюдь не гарантирован.

Последние кадры в социальных сетях знатока моды шокировали публику. Лисовец сейчас находится в отпуске и регулярно делится со своими подписчиками снимками из путешествия. Очередной видеоотчет даже фанатам стилиста показался чрезмерно откровенным.

В опубликованном ролике Влад предстает в одном нижнем белье и темных очках. Знаменитость впечатляет идеально ровным и золотистым загаром и длинными кудрявыми волосами, будто из рекламы шампуня.

Подписчики отметили, что интимные части тела слишком хорошо видны в кадре. Хотя Влад и находится в отличной форме для неспортивного человека, но пользователи Сети посчитали чрезмерной подобную «обнаженку».