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Самый красивый мальчик в мире вырос: не поверите, как он выглядит теперь

16 февраля 2023 10:30
Самый красивый мальчик в мире вырос: не поверите, как он выглядит теперь

Не так давно звезда социальных сетей отметил совершеннолетие.

Уильям Франклин-Миллер прославился уже в возрасте 4 лет. Его мать, английская модель Шеннон, показала снимок наследника своим коллегам, которые пришли в восторг от мальчика. С того времени Уильям начал строить карьеру в шоу-бизнесе и покорять подиумы.

Несмотря на востребованность, всемирная слава к Уильяму пришла далеко не сразу. Как только он пошел в школу, родители завели для него блог, снимками из которого начали делиться другие пользователи Сети. И в 2013 году издание Forbes присвоило ему статус самого красивого мальчика в мире.

Сегодня Франклин-Миллер, которому полгода назад исполнилось 18 лет, по-прежнему активно занят своей карьерой. Он снимается в кино, развивает соцсети и участвует в съемках для главных журналов мира. Однако юноша не скрывает, что он не хотел бы всю жизнь заниматься такой работой и планирует, несмотря на успех, стать архитектором.

Самый красивый мальчик в мире вырос: не поверите, как он выглядит теперь

«Выглядишь изумительно», «С каждым годом ты становишься только красивее», — пишут фанаты со всего мира.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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