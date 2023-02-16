Самый красивый мальчик в мире вырос: не поверите, как он выглядит теперь

Уильям Франклин-Миллер прославился уже в возрасте 4 лет. Его мать, английская модель Шеннон, показала снимок наследника своим коллегам, которые пришли в восторг от мальчика. С того времени Уильям начал строить карьеру в шоу-бизнесе и покорять подиумы.

Несмотря на востребованность, всемирная слава к Уильяму пришла далеко не сразу. Как только он пошел в школу, родители завели для него блог, снимками из которого начали делиться другие пользователи Сети. И в 2013 году издание Forbes присвоило ему статус самого красивого мальчика в мире.

Сегодня Франклин-Миллер, которому полгода назад исполнилось 18 лет, по-прежнему активно занят своей карьерой. Он снимается в кино, развивает соцсети и участвует в съемках для главных журналов мира. Однако юноша не скрывает, что он не хотел бы всю жизнь заниматься такой работой и планирует, несмотря на успех, стать архитектором.