Самый красивый мальчик в мире вырос: годы пошли ему только на пользу (фото)

Уроженец Лондона Уильям Франклин-Миллер стал знаменитостью уже в четыре года. Его мать была поражена, каким очаровательным растет ее сын, и показала ребенка представителям модельного бизнеса. С этого момента началась головокружительная карьера Уильяма.

Мальчик заключил контракты с крупными модными брендами и стал появляться на обложках глянца. Весь мир восторгался его потрясающей внешностью: голубые глаза, утонченное лицо, обезоруживающая улыбка. Когда Уильяму исполнилось 13 лет, его признали самым красивым мальчиком в мире. Однако после пубертата внешность юноши изменилась.

Совсем недавно Франклин-Миллер отметил свое 19-летие. Теперь он уже не тот милый мальчик, а возмужавший красавец с брутальными чертами лица. У него точеные скулы, волевой подбородок и накачанная фигура. Уильям по-прежнему сводит с ума поклонниц, число которых растет как на дрожжах. Многие уверены, что возраст пошел юноше на пользу.

Сегодня Уильям живет в Ирландии и планирует стать архитектором. Иногда он выходит на подиум, но не задумывается о серьезной карьере в шоу-бизнесе, к огромному разочарованию фанаток.