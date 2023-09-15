Самый красивый фигурист вышел с маленькой дочкой на лед: милее обнимашек вы еще не видели

Александр Энберт оставил весомый след в отечественном фигурном катании. Серебряная медаль Олимпийских игр в Пхенчхане, бронза чемпионата мира и чемпионата Европы — с таким послужным списком можно смело выходить на «пенсию», что и сделал спортсмен. Теперь фигурист — примерный семьянин и отец очаровательного ребенка.

В 2020 году Энберт женился на красавице-модели Алесе Данчук. В апреле прошлого года у пары родилась дочка Кристабель — теперь малышка частая гостья в соцсетях папы. Недавно гордый родитель похвастался, что год и пять месяцев девочки они отметили на льду. Подписчики пришли в восторг от кадров, на которых фигурист нежно обнимает дочку, кружась на катке.