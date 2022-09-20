Самый красивый Бендер в кино? Почему россияне спорят о голливудских «12 стульях»

История о талантливом аферисте Остапе Бендере и кладе, спрятанном в одном из стульев, была несколько раз экранизирована в СССР. Зрители до сих пор не могут решить, чья версия была лучше: Леонида Гайдая в 1971 году или Марка Захарова в 1976. Но нашлись и те, кому по душе голливудская интерпретация книги Ильфа и Петрова.

Еще в 1970 году вышел фильм «12 стульев», поставленный американским режиссером Мэлом Бруксом. Роль Воробьянинова он отдал британцу Рону Муди, а Бендера в ленте сыграл Фрэнк Ланджелла. Актеру было 32 года, и некоторые зрители по сей день считают его самым красивым Остапом в кино, сравнивая даже с Казановой.

«Такой Остап мне очень даже по душе», «Американский, кажется, самый правильный по внешности», «Очень обаятельный в американской комедии, да еще и красавчик», «Американцы с актером попали в точку первый раз в жизни», — отмечают пользователи Сети.

Но с этим мнением активно спорят поклонники советской классики. По их мнению, Ланджелла откровенно не справился с образом великого комбинатора.