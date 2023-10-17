Самый красивый араб женился на мужеподобной женщине: от взгляда на нее становится дурно

Сказочный принц, восточный Аладдин — какими только эпитетами не награждают Омара Боркана Аль Гала. Мужчина считается самым красивым арабом в мире и является мечтой для многих женщин. Долгое время он трудился фотографом, пока не встал по другую сторону камеры. Сейчас Аль Гала работает моделью.

Его внешность вызывает неподдельный восторг поклонниц в Сети. Черты лица мужчины кажутся по-настоящему идеальными. Дошло даже до того, что араба однажды не пустили на территорию Саудовской Аравии. Местные власти решили, что его образ слишком привлекательный и может негативно повлиять на местных женщин.

А ведь, как выяснилось, сердце парня давно уже занято. И с такой же активностью, с которой фанатки оставляют комплименты под его снимками, они критикуют супругу араба. По их мнению, жена Ясмин на фоне красавца-избранника кажется мужеподобной.

На фото она выглядит слишком крупной, особенно это относится к некоторым чертам ее лица. Хейтеры отмечают, что девушка увлеклась преображениями внешности у пластических хирургов, но операции сделали ее только хуже.