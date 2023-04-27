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Самый красивый альбинос в мире стал папой: такое фото вы точно не ожидаете увидеть

27 апреля 2023 10:30
Самый красивый альбинос в мире стал папой: такое фото вы точно не ожидаете увидеть

Сын знаменитости шокировал публику.

Бера Иванишвили прославился на весь мир благодаря своей внешности. Страдающий альбинизмом, он смог покорить сначала подиумы и главные дома моды, а потом и музыкальный Олимп.

Знаменитость завоевал сердца миллионов фанаток по всему миру, но свое счастье нашел с соотечественницей, моделью Нанукой Гудавадзе. Около года они жили в полном согласии, а потом решили завести ребенка.

Поклонники супругов с нетерпением ждали появления малыша на свет. Многие гадали, унаследует ли ребенок внешность отца. И, как оказалось, они ошибались. Юный Берука родился русым мальчиком с голубыми глазами.

Самый красивый альбинос в мире стал папой: такое фото вы точно не ожидаете увидеть

Пользователи Сети уверены, что наследник знаменитостей обязательно покорит мир моды, как и его родители. Он уже отличается красотой и харизмой и прекрасно получается на снимках, поэтому его появление на подиумах — вопрос времени.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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